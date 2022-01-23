Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Упродовж суботи, 22 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти стріляли три рази, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Травневого та безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, противник задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Станом на ранок неділі, 23 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Нагадаємо, 20 січня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано п’ять порушень з боку російських окупантів.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей тої доби зафіксували розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.