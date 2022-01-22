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​У Дніпрі горів центральний офіс АТБ

Вогонь охопив сім поверхів.

Фото: ДСНС

В суботу, 22 січня, у місті Дніпрі близько 14 години сталася пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі супермаркетів АТБ.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, загоряння сталось на першому поверсі, де розташований ресторан. Звідти вогонь розповсюдився по стіні будинку, утепленій мінеральною ватою, аж до сьомого поверху.

Пожежа поширилась також на офісні приміщення з 4 по 7 поверхи, які вигоріли на два метри в глибину будинку.

О 16:20 вогонь загасили.

До гасіння були залучені 55 рятувальників з 14 одиницями техніки.

Фото: ДСНС

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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