В Україні сьогодні відзначають День Соборності

Свято відзначають щороку в день проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР у 1919 році.

Люди утворили символічний ланцюг через міст, що з’єднує лівий та правий береги Дніпра у Києві під час святкування Дня Соборності

Сьогодні, 22 січня в Україні відзначають День Соборності.

Свято відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.

Свято в Україні встановлено з 1999 року через велике політичне та історичне значення об'єднання УНР та ЗУНР для утворення єдиної української держави.

“Єдина й соборна Україна — така мрія мільйонів українців утілилась рівно 103 роки тому на Софійській площі в Києві. Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки увінчав столітні прагнення нашого народу жити в неподільній незалежній державі”, – зазначив з нагоди свята прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що ця подія крізь роки нагадує нам про силу національного єднання українців.

Нагадаємо, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.

Минулого року президент Володимир Зеленський привітав українців і закликав "назавжди вивчити уроки сторічної давнини і ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними - потрібно бути сильними".

Також з нагоди Дня Соборності в 2021 році року уперше Київ і Сімферополь з'єднав віртуальний ланцюг Соборності. Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетнув Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.