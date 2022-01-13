"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки у святковий період

За період новорічних свят "УЗ" перевезла 1,5 млн пасажирів – на 38% більше, ніж роком раніше.

Найбільшим попитом пасажирів у святковий період із 23 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року користувалися поїзди Лисичанськ – Ужгород та Дніпро – Трускавець. Найпопулярнішим у період новорічних та різдвяних свят став західний напрямок: на нього припало 44% пасажиропотоку "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з «доковідним» періодом 2019/2020 років", – зазначили в "Укрзалізниці".

Зокрема, по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 280%, по станції Яремче – на 56%, Ясіня – на понад 50%, а по станції Ворохта збільшення становило майже 45%.

Найбільш популярними поїздами за кількістю перевезених пасажирів у святковий період стали:

№45/46 Ужгород – Лисичанськ (47,2 тис. пас.);

№41/42 Дніпро – Трускавець (33,6 тис. пас.);

№55/56 Київ – Рахів (29,1 тис. пас.);

№135/136 Одеса – Чернівці (24,8 тис. пас.);

№122/121 Миколаїв – Київ (24,6 тис. пас.).

"Укрзалізниця" визначила також топові поїзди за абсолютним показником населеності (95-100%):

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,

№71/72 Київ – Запоріжжя,

№45/46 Ужгород – Лисичанськ.

Новопризначені поїзди, що курсують з 12 грудня 2021 р. – моменту запровадження нового графіка перевезень на 2022 рік – також користувались популярністю.

За майже місяць курсування цими поїздами скористалась така кількість пасажирів:

№55/56 Київ – Рахів (29,1 тис. пас.);

№114/113 Львів – Бахмут (19,2 тис. пас.);

№68/67 Маріуполь – Львів (14,8 тис. пас.);

№59/60 Київ – Чоп (14,2 тис. пас.);

№6/5 Маріуполь – Рахів (9,1 тис. пас.).

Зазначається, що за період новорічних свят "Укрзалізниця" перевезла 1,5 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.