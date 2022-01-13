Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
ГоловнаЕкономікаБізнес

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки у святковий період

За період новорічних свят "УЗ" перевезла 1,5 млн пасажирів – на 38% більше, ніж роком раніше.

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки у святковий період
Фото: Александр Рудоманов

Найбільшим попитом пасажирів у святковий період із 23 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року користувалися поїзди Лисичанськ – Ужгород та Дніпро – Трускавець. Найпопулярнішим у період новорічних та різдвяних свят став західний напрямок: на нього припало 44% пасажиропотоку "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з «доковідним» періодом 2019/2020 років", – зазначили в "Укрзалізниці".

Зокрема, по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 280%, по станції Яремче – на 56%, Ясіня – на понад 50%, а по станції Ворохта збільшення становило майже 45%.

Найбільш популярними поїздами за кількістю перевезених пасажирів у святковий період стали:

  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ (47,2 тис. пас.); 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець (33,6 тис. пас.); 
  • №55/56 Київ – Рахів (29,1 тис. пас.); 
  • №135/136 Одеса – Чернівці (24,8 тис. пас.); 
  • №122/121 Миколаїв – Київ (24,6 тис. пас.).

"Укрзалізниця" визначила також топові поїзди за абсолютним показником населеності (95-100%): 

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, 
  • №71/72 Київ – Запоріжжя, 
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ.

Новопризначені поїзди, що курсують з 12 грудня 2021 р. – моменту запровадження нового графіка перевезень на 2022 рік – також користувались популярністю.

За майже місяць курсування цими поїздами скористалась така кількість пасажирів: 

  • №55/56 Київ – Рахів (29,1 тис. пас.); 
  • №114/113 Львів – Бахмут (19,2 тис. пас.); 
  • №68/67 Маріуполь – Львів (14,8 тис. пас.); 
  • №59/60 Київ – Чоп (14,2 тис. пас.); 
  • №6/5 Маріуполь – Рахів (9,1 тис. пас.).

Зазначається, що за період новорічних свят "Укрзалізниця" перевезла 1,5 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також