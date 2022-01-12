Кабмін визначив порядок спецторгів газом для виробників продуктів харчування

Кабінет міністрів визначив порядок спеціальних торгів газом, який призначений для виробників соціально значущих продуктів харчування.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

У кінці грудня Кабінет міністрів наказав продавати на біржі 20% газу, видобутого приватними компаніями в період дії карантину. Його стартова ціна повинна відповідати собівартості та може включати постачальницько-збутову надбавку не більше 24%.

Згідно з ухваленою 12 січня постановою, на спеціальні аукціони будуть допускатися тільки компанії-виробники соціальних продуктів, що входять до списку Міністерства аграрної політики, а також трейдери, які мають укладені договори з цими компаніями.

Торги відбуватимуться в умовах анонімності учасників-покупців. Газові аукціони будуть проводити виключно у робочі дні.

За організаційними складовими торгів та дотриманням порядку процедури слідкуватиме комітет, до якого увійдуть представники від Мінекономіки, Міненерго та Мінагрополітики.

Оголошення про проведення торгів будуть розміщуватись на сайті уповноваженої біржі та міститимуть найменування продавців, стартову ціну, кількість та розміри лотів, крок торгів та умови постачання. Також повідомлення міститимуть інформацію про час та дату проведення торгів, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати, порядок та кінцеву дату надання заявок на купівлю та іншу інформацію, що стосується торгів.

За попередніми оцінками, у січні 2022 року газовидобувні компанії мають продати близько 80 мільйонів кубометрів газу українського видобутку виробникам хліба, олії, яєць, курятини та борошна.