Уряд звільнив і одночасно поновив керівництво Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти

Кабінет міністрів звільнив і одночасно поновив керівництво Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Рішення ухвалено на засіданні 12 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з розпорядженням Кабміну Сергія Квіта затверджено на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Посади заступників голови НАЗЯВО обійняли Андрій Бутенко, Олена Єременко, Богдан Моркляник та Наталія Стукало.

Окрім того, Кабмін призначив Олександра Якименка першим заступником голови Державної служби якості освіти України.

Нагадаємо, у жовтні 2021 Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО. Через це нелегітимними могли бути визнані десятки тисяч дипломів, виданих у 2020-2021 роках.

Кабінет міністрів затвердив склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в грудні 2018 року.