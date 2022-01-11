Порошенко витратив 11 млн грн на судовий процес проти Суркісів у Лондоні

П'ятий президент Петро Порошенко витратив 11 мільйонів гривень на юридичні послуги у справі проти братів Суркісів, яку розглядав Високий суд Лондона. Це частина гонорару за юридичні послуги міжнародній юридичній фірмі, яка представляли його інтереси.

Команда юристів Порошенка заявила, що після програшу Ігор Суркіс має компенсувати судові витрати.

Про це повідомили у пресслужбі "Європейської солідарності".

Сума була сплачена Порошенком 29 грудня 2021 року. Позивачами в справі були Суркіс та звʼязані з ним компанії, що були вкладниками та пов’язаними особами ПриватБанку.

"Позов розглядався у Високому суді Лондона та стосувався надуманих претензій Суркісів як співвласників телеканалу, яким вони володіють з Коломойським та Медведчуком… На наше глибоке переконання, цей позов щодо телеканалу, власниками якого є, зокрема, Коломойський, сім'я Суркісів та Віктор Медведчук, було згенеровано виключно як частину стратегії Суркіса та його бізнес-партнерів у спорах з державою та Приватбанком", – сказано в заяві.

Як зазначили адвокати, Порошенко ухвалив рішення оплатити частину гонорару міжнародної юридичної фірми, яка представляла його інтереси, у розмірі 300 тис. фунтів, або 11 млн гривень із власних коштів ще до отримання компенсації від позивачів.

Загальна сума витрат відповідачів на захист у цій справі становила до 2 млн фунтів або 74,6 млн гривень.

Нагадаємо, Лондонський суд відмовив у позові братів Суркісів проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої у справі ПриватБанку.

Позов до Порошенка та Гонтаревої подав Ігор Суркіс і шість зареєстрованих в Англії в 2012 році компаній. Він стосується втрати Суркісами 350 млн доларів під час націоналізації ПриватБанку. Грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів і їхніми компаніями на депозитних рахунках банку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркісів було визнано пов’язаними з ПриватБанком особами.

Позивачі заявили, що визнання Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами було результатом змови Порошенка і Гонтаревої, ціль якої полягала в тому, щоб "позбавити сімейні компанії Суркісів коштів, які є у них в ПриватБанку".