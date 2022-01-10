Зеленський привітав Кравчука з 88-річчям

Улітку 2021 глава української делегації у ТКГ переніс складну операцію на серці.

Президент Володимир Зеленський привітав першого президента незалежної України Леоніда Кравчука з днем народження. Сьогодні Кравчукові виповнюється 88 років.

"Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення. Зичу міцного здоров’я та швидшого відновлення", - написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський зазначив, що Леонід Кравчук – надзвичайно мудра й досвідчена людина, він "завжди жвавий і дотепний, попри свій поважний вік".

Леонід Кравчук обіймав посаду президента України з 5 грудня 1991 року до 19 липня 1994 року.

Сьогодні він є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з питання врегулювання ситуації на сході.

Як повідомляли, наприкінці червня першому президентові України, главі української делегації у ТКГ Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці.