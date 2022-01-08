Зеленський просить “друзів”-сенаторів США підтримати санкції проти “Північного потоку-2”

Голосування за законопроєкт про санкції має відбутися до 14 січня.

Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436, що передбачає санкції проти російського "Північного потоку-2”.

Про це у Твіттері написав президент Володимир Зеленський.

“Дякую сенатору Чака Шумеру (Демократична партія) та сенатор Теду Крузу (Республіканська партія) за згоду поставити на голосування зупинку російського “Північного потоку – 2”, – написав він.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». 🇺🇦 просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

Зазначимо, законопроєкт республіканця Теда Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій у разі відмови від них президента Джо Байдена. Він передбачає санкції стосовно компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовились у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Деякі члени Сенату США від Демократичної партії змінили своє ставлення до закопроєкту і передумали за нього голосувати, остерігаючись, що документ може завадити президенту скооперуватися з Євросоюзом, насамперед – із Німеччиною.

Раніше речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що вище згаданий законопроєкт підірве об’єднаний фронт, що протидіятиме Росії, пише reuters.com.

“Ми турбуємося, що в разі ухвалення закон лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно буде виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні”, – сказав спікер.

Як пише Радіо Свобода, голосування законопроєкту має відбутися в Сенаті США до 14 січня.

Паралельно сенатори можуть розглядати пропозиції сенатора-демократа Боба Менендеса, який пропонує вводити санкції лише у тому разі, коли Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен після перемовин з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив, що важко уявити запуск в роботу "Північного потоку-2" вразі нового нападу Росії на Україну. За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Бербок після вступу на посаду говорила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.