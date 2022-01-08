Токаєв відзвітував Путіну про стабілізацію ситуації в Казахстані

Він сказав, що зберігаються "осередки терористичних атак", і з ними будуть "рішуче боротися".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про стабілізацію ситуації з масовими антиурядовими протестами, що з 2 січня проходили по країні.

У телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася 8 січня, він подякував за направлення "миротворців" Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Про це йдеться на сайті президента Казахстану.

"Касим-Жомарт Токаєв проінформував Володимира Путіна про те, що ситуація в країні стабілізується. Разом із тим, осередки терористичних атак зберігаються. Тому боротьба з тероризмом буде продовжена з усією рішучістю", – зазначено в повідомленні.

Токаєв запропонував Путіну провести найближчим часом онлайн-саміт ОДКБ. До складу цієї організації, крім Росії і Казахстану, входять Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

На сайті Кремля зазначено, що Путін підтримав пропозицію про саміт, його організацією займатиметься Вірменія як головуюча в ОДКБ.

На тлі масових протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". Організація вирішила спрямувати туди своїх військових для придушення протестів. Росія відправила своїх десантників. Керувати операцією призначили російського генерала, який керував окупацією Криму.

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження.

З початку протестів у Казахстані затримали понад 4,4 тис. людей. Точна кількість жертв невідома, але вчора МВС говорило про 26 загиблих з боку мітингарів. З боку силовиків загинули не менше 18 людей.