Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження

У зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказав військовим наказ без попередження стріляти на ураження по протестувальниках.

Про це пише Interfax.ru.

За його словами, на Алма-Ату “напали 20 тисяч бандитів, влада міста "проспала" підготовку нападу”.

“У заворушеннях у країні беруть участь іноземні терористи, яких підбурюють “зарубіжні діячі”, відомо президенту. За його даними, терористи застосовують зброю до мирних громадян”, – заявив він.

Токаєв окремо подякував президенту Росії Володимиру Путіну за те, що він “по-товариському тепло” відреагував на прохання допомогти навести лад у Казахстані”.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Єдиного лідера протестів немає.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.