Урядова комісія Казахстану після переговорів із ініціативною групою протестувальників в Актау заявила про згоду на зниження цін на скраплений газ. Йдеться про встановлення ціни у 50 тенге за літр у Мангістауській області.

Про це повідомляє Tengri News.

Мітингувальникам також надано "гарантії про непритягнення до відповідальності осіб, які перебували на площі".

Водночас, протестувальники в Актау розповіли "Радіо Свобода", що не мають наміру припиняти мітинги, оскільки зниження ціни на газ було "одною з вимог". За деякими даними, на площі в Актау зібралося близько 10 тисяч людей. Вони вимагають дати їм роботу, підвищити рівень життя населення. Звучать також вимоги щодо зміни влади. Деякі вимагають звільнити політв'язнів.

Протести відбулися і в ішних містах. Вони переросли у сутички. Повідомляється про затриманих.

Нагадаємо, в Казахстані після Нового року спалахнули протести у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу на АЗС. Ціни підскочили до 120 тенге (приблизно 7,5 гривні), хоча ще в середині минулого року зріджений газ коштував 55-60 тенге за літр.

Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови та заявили, що власники заправок зменшать вартість газу на 25-30% - до 85-90 тенге за літр.