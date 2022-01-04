У Канаді присудили $84 млн родичам пасажирів збитого Іраном літака МАУ

Для стягнення компенсацій можуть арештувати іранські активи за кордоном.

Канадський суд в Онтаріо зобов'язав Іран виплатити сім'ям шести людей, які загинули в катастрофі літака МАУ у 2020 році, компенсацію на загальну суму 84 млн доларів США (107 млн канадських доларів).

Про це повідомило місцеве видання CBC.

Це рішення стало наслідком травневої ухвали верховного суду Онтаріо, який визнав катастрофу літака МАУ навмисним терористичним актом. На борту збитого Іраном літака перебували 176 людей, всі вони загинули.

Кілька сімей, які втратили своїх близьких у цій катастрофі, подали цивільний позов проти Ірану, і 31 грудня той самий суддя Едвард Белобаба присудив їм багатомільйонну компенсацію.

Адвокат позивачів Марк Арнольд заявив, що його команда вимагатиме арештувати іранські активи в Канаді та за кордоном. За його словами, Іран має нафтові танкери, які можна використати для стягнення компенсацій.

Нагадаємо, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

У грудні 2021 року Україна, Великобританія, Канада та Швеція закликали Іран до 5 січня 2022 року почати переговори про виплату компенсацій за збитий літак. В іншому випадку це питання будуть вирішувати в рамках міжнародного права.