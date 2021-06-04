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Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий виплатити родинам загиблих по $150 тисяч

Іранська делегація також повідомила про реєстрацію позовів родичів 103 загиблих.

Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий виплатити родинам загиблих по $150 тисяч
Фото: EPA/UPG

Іранська сторона під час третього раунду перемовин у Києві заявила про готовність виплатити родинам загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ українців по $150 тис. компенсації.

Про це повідомило посольство Ірану в Україні.

Зазначається, що після доповіді іранської сторони про кримінальне провадження та вжиті заходи відносно висунення звинувачень підозрюваним особам, українська сторона підтвердила юрисдикцію правоохоронних та судових органів Ірану в розслідуванні даної справи.

Іранська делегація також повідомила про реєстрацію позовів родичів 103 загиблих до судових органів Ірану. Низка позивачів – іноземні громадяни.

"Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. дол. за кожного загиблого, згідно з Постановою Уряду ІР Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив у коментарі LB.ua спікер міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням.

"Кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав мають стати забезпечення справедливості стосовно жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому. Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу. Водночас, йому мають передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат", - сказав він.

Ніколенко додав, що в МЗС очікують від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів.

Нагадаємо, 1 червня іранська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандром прибула до Києва на переговори щодо збитого літака МАУ.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

30 липня 2020 року в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.

У травні Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані терористичним актом.

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