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Білорусь скоротить дипмісію посольства США через американські санкції

Крім того, скасують рішення про роботу в країні Федерального агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку.

Білорусь скоротить дипмісію посольства США через американські санкції
Фото: EPA/UPG

Мінськ скоротить дипмісію посольства США і посилить візові процедури для американців через санкції Вашингтону.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС Білорусі.

Крім того, скасують рішення про роботу в країні Федерального агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку.

Наприкінці травня Мінфін США підтвердив, що з 3 червня відновлює санкції проти дев’яти білоруських підприємств, серед яких "Белнефтехим" та Білоруський нафтовий торговий дім. Обмеження щодо них діяли з 2006 по 2015 рік. Вашингтон пояснив повернення до обмежень порушенням прав людини білоруською владою.

Раніше США оголосили про поновлення з 3 червня санкцій проти дев’яти державних підприємств Білорусі, які раніше мали виключення із санкційного режиму.Йдеться, зокрема, про “Белнефтехим” та Білоруський нафтовий торговий дім.Таке рішення ухвалене у відповідь на примусову посадку літака та арешт журналіста Романа Протасевича.

Також буде підготовлено новий указ президента США, щоб розширити повноваження із запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.

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