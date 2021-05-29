США готують нові санкції проти Білорусі

Сполучені Штати Америки в координації з Європейським Союзом розробляють нові санкції "проти ключових членів режиму Олександра Лукашенка, пов‘язаних із порушенням прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року а також подіями 23 травня".

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі у п‘ятницю, передає "Голос Америки".

У відповідь на примусову посадку літака та арешт журналіста Романа Протасевича, США з 3 червня поновлюють санкції проти дев’яти державних підприємств Білорусі, які раніше мали виключення із санкційного режиму.

Також буде підготовлено новий указ президента США, щоб розширити повноваження із запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.

Президент США Джо Байден раніше засудив дії Білорусі, яка змусила сісти літак Ryanair. Він назвав це "ганебним нападом як на політичне іншодумство, так і на свободу преси".

З осудом дій Білорусі виступили і країни "Великої сімки", а керівники країн ЄС на зустрічі 24 травня узгодили запровадження додаткових санкцій щодо Білорусі. Росія ж підтримала Білорусь, ставши на захист заяв про загрозу бомби в літаку. Цю причину посадки США та ЄС називають надуманою.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

В понеділок, 24 травня, країни ЄС погодили єдину відповідь на ініційовану білоруською владою примусову посадку в Мінську літака Ryanair.У своїй офіційній заяві Рада Євросоюзу закликає всіх авіаперевізників з ЄС уникати перельотів над територією Білорусі. Іншим санкційним заходом також має стати заборона для білоруських авіакомпаній на перельоти в повітряному просторі ЄС і використання європейських аеропортів.

Глави держав і урядів країн ЄС також проінструктували Раду ЄС розширити список санкцій фізичних осіб і організацій з Білорусі. Крім того, вони звернулися з пропозицією ввести додаткові економічні санкції щодо Білорусі.