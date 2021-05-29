Лукашенко пообіцяв Путіну “деякі документи” і поскаржився на тиск Заходу

Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі поскаржився на тиск Заходу на Мінськ.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.
Зустріч відбулася у п’ятницю, 28 травня.
Лукашенко вказав на обмежувальні заходи проти білоруських авіакомпаній, зокрема державної "Белавіа", після інциденту з примусовою посадкою літака авіаперевізника Ryanair.
"Цей випадок з літаком, до нього "Белавіа" не має жодного стосунку. (...) За що покарали трудовий колектив?", – заявив Лукашенко.
За його твердженням, нині спостерігається "спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року". "Просто зрозуміло, що від нас хочуть ці друзі наші західні. Що тут обговорювати", – сказав він.
"Я покажу деякі документи, ви зрозумієте, що там відбувається і відбувалося", – додав Лукашенко.
Нагадаємо, європейські авіакомпанії почали облітати Білорусь після того, як 23 травня в Мінську примусово посадили транзитний рейс Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича.
Україна з суботи, 29 травня закрила небо для білоруських літаків.
Національна авіакомпанія Білорусі "Белавіа" припинила польоти в Україну до 25 серпня 2021 року.