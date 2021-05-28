МЗС передало РНБО список прихильників режиму Лукашенка для впровадження санкцій

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто".

Міністерство закордонних справ підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомив заявив заступник голови МЗС Євген Єнін в ефірі телеканалу "Украіна-24", передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Єніна, список було передано на розгляд до Ради національної безпеки і оборони.

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про впровадження персональних санкцій - ІФ)", - зазначив він.

Заступник міністра уточнив, що санкції планується впроваджувати проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".

Нагадаємо, сьогодні в Києві провели акцію "Досить спонсорувати державний тероризм Лукашенка!". Її організатори закликають обмежити дипломатичні контакти з білоруським режимом, офіційно назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом", а також приєднатися до санкцій проти режиму, введених Євросоюзом.

Україна і Білорусь мають достатньо напружені відносини через неоднозначну позицію країни-сусіда щодо війни з Росією. Крім того, Україна не підтримує режиму Лукашенка і разом з європейськими країнами ввела обмеження в авіаційній сфері після протиправного затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.

Також Україна заборонила до жовтня цього року імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. У квітні Україна ввела спецмито 35% на автобуси та вантажівки з Білорусі.

БНК, яка є основним експортером нафтопродуктів із Білорусі, може зупинити постачання бензину А-95 в Україну. За даними консалтингової групи "А-95", середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки. Швидко перекрити їх навряд чи можливо, тому на ринку може виникнути дефіцит. "Укртатнафта" вже заявила про готовність повністю замінити білоруський бензин.

У БНК пізніше заявили, що не мають наміру припиняти поставки бензину А-95 в Україну. В компанії заявили, що можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського НПЗ.