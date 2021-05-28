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Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити літак Ryanair у координації з Росією

У поведінці Білорусі і РФ є подібності, зокрема, - у придушенні демократичних процесів.

Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити літак Ryanair у координації з Росією
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає малоймовірним, що Білорусь прийняла рішення про посадку лайнера Ryanair без координації з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky news.

"Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією і Білоруссю. Тому складно повірити, що режим у Мінську міг зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією", - сказав Столтенберг.

Він також заявив, що у поведінці Білорусі і Росії є подібності. Зокрема, - у  придушенні демократичних процесів.

Раніше НАТО засудило примусову посадку літака і зняття з борту і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.

Голова британського МЗС Домінік Рааб також стверджував, що екстрена посадка лайнера не могла відбутися "без мовчазної згоди" Москви. Уряд Британії також допускає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" через цю  ситуацію.

У Німеччині також  не виключили причетність Росії до примусової посадки Ryanair.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

В понеділок, 24 травня, країни ЄС погодили єдину відповідь на ініційовану білоруською владою примусову посадку в Мінську літака Ryanair.У своїй офіційній заяві Рада Євросоюзу закликає всіх авіаперевізників з ЄС уникати перельотів над територією Білорусі. Іншим санкційним заходом також має стати заборона для білоруських авіакомпаній на перельоти в повітряному просторі ЄС і використання європейських аеропортів.

Глави держав і урядів країн ЄС також проінструктували Раду ЄС розширити список санкцій фізичних осіб і організацій з Білорусі. Крім того, вони звернулися з пропозицією ввести додаткові економічні санкції щодо Білорусі.

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