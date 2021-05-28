Засновник Nexta Степан Путило попросив Польщу посилити його охорону

Засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило, який зараз проживає в Польщі, заявив про численні погрози, які надходять на адресу редакції, і попросив посилити його охорону.

Про це Путило сказав 7 травня на пресконференції у Варшаві за участю батьків викраденого в Білорусі Романа Протасевича, передає Nexta.

"Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми хвилюємося за своє життя і здоров'я", - пояснив журналіст.

Після затримання в Білорусі свого колеги Романа Протасевича журналіст заявив про погрози, що надходять до редакції Nexta. Такі ж погрози редактори отримували під час протестів в серпні 2020 року.

23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.