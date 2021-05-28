Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
ГоловнаСвіт

Засновник Nexta Степан Путило попросив Польщу посилити його охорону

Після затримання Романа Протасевича співробітникам редакції надходять численні погрози.

Засновник Nexta Степан Путило попросив Польщу посилити його охорону
Фото: t.me/nexta_live

Засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило, який зараз проживає в Польщі, заявив про численні погрози, які надходять на адресу редакції, і попросив посилити його охорону.

Про це Путило сказав 7 травня на пресконференції у Варшаві за участю батьків викраденого в Білорусі Романа Протасевича, передає Nexta.

"Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми хвилюємося за своє життя і здоров'я", - пояснив журналіст.

Після затримання в Білорусі свого колеги Романа Протасевича журналіст заявив про погрози, що надходять до редакції Nexta. Такі ж погрози редактори отримували під час протестів в серпні 2020 року.

23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також