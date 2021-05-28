Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало розповів про ідею нової громадської ініціативи - "Все або нічого". Організатори планують зібрати 11 млн євро для виплати винагороди за арешт Олександра Лукашенка.

Про свою ідею колишній претендент на пост президента Білорусі розповів на своєму каналі в YouTube.

За словами Цепкала, гроші зможуть отримати представники органів або громадянського суспільства, які "здійснять затримання і арешт злочинця №1".

"Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації та багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - зазначив він.

Виплата винагороди за арешт, зазначив Цепкало, гарантована європейським законодавством. Необхідні кошти пропонується зібрати за допомогою краудфандингу.

Цепкало пояснив, що переказати гроші на винагороду за арешт Лукашенка може будь-хто. Зібрані кошти залишаться на рахунках жертводавців, їх спишуть тільки після того, як мету буде досягнуто.

Як зазначено на сайті збору коштів pragate.com, станом на 09:45 28 травня на арешт Лукашенка вже зібрали 56,83 тис. євро. Гроші збиратимуть ще 73 дні.