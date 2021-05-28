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Білоруський опозиціонер Цепкало запустив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка

Необхідні кошти пропонується зібрати за допомогою краудфандингу.

Білоруський опозиціонер Цепкало запустив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало розповів про ідею нової громадської ініціативи - "Все або нічого". Організатори планують зібрати 11 млн євро для виплати винагороди за арешт Олександра Лукашенка.

Про свою ідею колишній претендент на пост президента Білорусі розповів на своєму каналі в YouTube.

За словами Цепкала, гроші зможуть отримати представники органів або громадянського суспільства, які "здійснять затримання і арешт злочинця №1".

"Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації та багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - зазначив він.

Виплата винагороди за арешт, зазначив Цепкало, гарантована європейським законодавством. Необхідні кошти пропонується зібрати за допомогою краудфандингу.

Цепкало пояснив, що переказати гроші на винагороду за арешт Лукашенка може будь-хто. Зібрані кошти залишаться на рахунках жертводавців, їх спишуть тільки після того, як мету буде досягнуто.

Як зазначено на сайті збору коштів pragate.com, станом на 09:45 28 травня на арешт Лукашенка вже зібрали 56,83 тис. євро. Гроші збиратимуть ще 73 дні.

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