Естонія заборонила літакам Білорусі входити у свій повітряний простір

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зауважила, що дії Білорусі створюють загрозу міжнародному миру і безпеці.

Уряд Естонії заборонив літакам білоруських авіакомпаній та повітряним суднам, які вилітають з Білорусі, входити у повітряний простір країни та приземлятися на її території.

Про це повідомляє Delfi.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підкреслила, що дії Білорусі створюють загрозу міжнародному миру і безпеці.

"Захопивши літак, що здійснював рейс між Афінами і Вільнюсом і заарештувавши журналіста, який критикує уряд, і його супутницю, білоруський режим вчинив акт державного тероризму і повинен понести за свої діяння відповідальність", - сказала Кая Каллас.

Вчора аналогічне рішення щодо білоруських літаків ухвалив уряд Польщі.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив посадку на вимогу білоруської сторони.