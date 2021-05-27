Лукашенко пригрозив Заходу жорсткою реакцію на санкції, але пообіцяв "не бомбити і не молотити все підряд"

"Мовчати і стояти на колінах ми не будемо".

Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ збирається жорстко відповісти на санкції Заходу, але не назвав конкретних кроків.

Про це він заявив, виступаючи у парламенті, передає Deutsche Welle.

"Тому, що ви там, на Заході, не залишаєте нам іншого вибору. Вас треба зупинити сьогодні, бо завтра може бути пізно", - сказав Лукашенко і закликав уряд "дати найефективнішу відповідь на санкції".

Лукашенко не назвав конкретних заходів, але зазначив, що влада не буде діяти зопалу.

"Я тут не закликаю до того, щоб ми зараз закрили кордони, почали бомбити, молотити все підряд. Ні. Ми повинні все прораховувати. Мовчати і стояти на колінах ми не будемо, - сказав він.

Нагадаємо, країни ЄС ввечері в понеділок, 24 травня, погодили єдину відповідь на ініційовану білоруською владою примусову посадку в Мінську літака Ryanair для затримання журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

У своїй офіційній заяві Рада Євросоюзу закликає всіх авіаперевізників з ЄС уникати перельотів над територією Білорусі. Іншим санкційним заходом також має стати заборона для білоруських авіакомпаній на перельоти в повітряному просторі ЄС і використання європейських аеропортів.

Глави держав і урядів країн ЄС також проінструктували Раду ЄС розширити список санкцій фізичних осіб і організацій з Білорусі. Крім того, вони звернулися з пропозицією ввести додаткові економічні санкції щодо Білорусі.