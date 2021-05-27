​Азербайджан заявив про затримання шістьох вірменських військових, які перетнули кордон

Вірменська сторона наголошує, що військові проводили інженерні роботи в прикордонній зоні.

Шестеро вірменських військовослужбовців були узяті в полон азербайджанським збройними силами під час проведення інженерних робіт у прикордонній зоні Гегаркунікської області.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Міноборони Вірменії.

"Вранці 27 травня шестеро військовослужбовців ЗС Вірменії були оточені і взяті в полон військовослужбовцями ЗС Азербайджану при проведенні інженерних робіт у прикордонній зоні Гегаркунікської області. Вживаються необхідні заходи щодо повернення полонених військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Раніше про взяття в полон шістьох вірменських солдатів повідомило Міноборони Азербайджану. Воно заявило, що військовослужбовці намагалися перейти кордон двох країн і замінувати шляхи постачання.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив азербайджанські війська у просуванні на вірменську територію.

1988 року населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота.

Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.

У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в 90-х.