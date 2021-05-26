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​​Україна евакуювала з Сектора Гази 109 громадян через Єгипет, - МЗС

Також евакуйовано громадян Молдови та Болгарії, всі вони зараз у Каїрі

​​Україна евакуювала з Сектора Гази 109 громадян через Єгипет, - МЗС
Фото: mfa.gov.ua

Україна успішно евакуювала з Сектора Газа 109 своїх громадян, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії, вони перебувають в Каїрі і скоро вилетять до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сектор Газа. Ми успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже в безпеці в Каїрі і скоро вилетять до Києва. Україна і Єгипет доклали величезних зусиль для забезпечення коридору безпеки. Операцію двічі відкладали, але ми зробили її ", - написав Кулеба в Twitter.

Він зазначивЮ що Україна однією з перших успішно виконала міжнародну гуманітарну місію з евакуації громадян трьох країн з Гази.

"Ми ніколи не кидаємо своїх громадян і допомагаємо партнерам. Вдячний Єгипту і всієї української дипломатичної команді за успішну співпрацю", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, 19 травня Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян з Сектора Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу.

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