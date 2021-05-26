"Укрзалізниця" долучилася до евакуації українців із Сектора Гази

Пасажирів, які прибудуть рейсом з Єгипту, безкоштовно доправлять до місць призначення.

"Укрзалізниця" долучається до евакуації понад ста українців та членів їхніх родин із Сектора Гази, які сьогодні прибудуть спеціальним рейсом з Каїра до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це інформує пресслужба компанії.

"Пасажирів цього рейсу буде доставлено двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, створені комфортні умови для відпочинку й очікування", - сказано в повідомленні.

Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом буде доправлено до місць призначення по всій території України.

Ці пасажири не платитимуть за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів Укрзалізниця отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, із Сектора Гази в Україну через Єгипет евакуйовується понад 100 осіб, більшість із них - жінки та діти.