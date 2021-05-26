Початкова школа під час карантину. Зберігайте спокій

Опишу основні проблеми, які були з дистанційним навчання в Україні.

Найскладніше у цьому процесі було те, що не було перехідного періоду, всі школи світу (де було оголошено про локдаун) були вимушені за найкоротший час переналаштуватися в онлайн-формат.

Мало шкіл у світі були хоч якось готові до локдауну та дистанційного навчання. Всі вчилися на ходу. Навіть всесвітньовідомі школи Великобританії, з учнями з усього світу, хоч і мали онлайн інструменти для дистанційного навчання, попри це навіть вони не були повністю готові. Всім доводилося пристосовуватися до нових реалій на ходу.

Фото: EPA/UPG

Дистанційне навчання методом спроб та помилок

З початком локдауну в Україні, всі школи із запровадженням карантину також перейшли на дистанційну форму навчання.

Епідемія коронавірусу стала краш-тестом не лише для медицини, а й для освіти. Ми бачили, що вона не готова до викликів, відчули, наскільки відірвана від життя система підготовки й перепідготовки вчителів.

Школи були вимушені перелаштовувати повністю всю роботу. У приватних школах — зразу, а от державні на початку довго розгойдувалися та все ж майже подужали “неочікуваний сюрприз” уготований світом.

Чому майже? Європейські країни, розуміючи, що “перший локдаун може бути не останнім”, почали розробляти власні системи онлайн-навчання, а держава надавала інформаційну підтримку вчителям, пояснюючи, якими онлайн-інструментами користуватися для ефективного навчання. В Україні вчителі інформацію та інструкцію дій отримали запізно, через що процес був спущений на гальма.

За даними Державної служби якості освіти України 65% опитаних керівників шкіл, у закладах освіти було запроваджено дистанційне навчання. 35% шкіл були вимушені піти на карантин.

Відсутність онлайн навчання для дитячих садків та початкової школи. Втомленість батьків

Всі, починаючи від влади, закінчуючи розробниками програмного забезпечення для дистанційного навчання зосередили увагу на середню та старшу школу. Програми для молодших класів з'явилися згодом, адже онлайн-навчання на думку багатьох експертів не є ефективних для дитини 6-9 років.

Проблема ще й полягала у тому, що фактично навчання лягло на плечі батьків. Більшість з яких були не готові.

Батьки, чи не вперше ставши учасником навчального процесу, звикли приводити дитини в школу і все, що відбувалося за стінами школи було покрито завісою таємниці. Локдаун своєю чергою “оголив” ключові проблеми освіти: застарілі підручники відірвані від реальних потреб дітей, недосконалість програми тощо.

Крім того, батьків шокувала некваліфікованість деяких вчителів.

З часом батьки просто втомилися. Після роботи, вони хотіли відпочити або просто побути наодинці, натомість їм доводилося згадувати таблицю множення та допомагати дитині в розв'язанні задач. Нарешті, вони просто не розуміли, що робити з дитиною, коли вона поруч постійно, а не кілька годин на день.

Тепер вони з острахом дивляться новини про ймовірну чергову хвилю локдаунів, оскільки все це їм доведеться пережити знову)

Що треба робити вчителям, аби зробити онлайн-навчання ефективним

1) Обрати правильно онлайн-платформу і використовувати її постійно

Організувати роботу всього класу під час дистанційного навчання - це та ще задачка для вчителів! У групі Вайбера все плутається, листи на пошту так і не доходять, а писати завдання кожному учню - занадто довго. Однак, Вайбер та Телеграм продовжують бути найпопулярнішими сервісами для комунікації з батьками.

Одним з основних елементів дистанційного навчання є відеоконференції. По-перше, саме цей формат є максимально наближеним до звичайного уроку в навчальному закладі – учні не тільки чують, але й бачать вчителя. Та навпаки – викладач може побачити будь-якого учня.

Тому головною онлайн-платформою дистанційного навчання залишається Zoom. Причому з моменту початку карантину саме Zoom, Google classroom, Microsoft teams стали більше використовуватися вчителями.

Також використовуються програми Google Meet. Сервіс простий у використанні. Можна скласти розклад наперед та закріпити єдине посилання до основних предметів, які викладає вчитель. Учні знатимуть: ваші уроки доступні за цим лінком і не потрібно шукати щоразу новий.

Вчителі-предметники можуть створювати власні посилання та прикріплювати їх біля назв дисциплін, або ж використовувати вже наявні.

Також у початковій школі широко використовується програма Discord — вона мультифункціональна і зручна, а також програми на кшталт Dojo, Koobits, тощо.

Вчителю необхідно зосередити увагу на одній платформі та працювати в ній постійно, аби дитина точно знала, де шукати домашнє завдання або розклад уроків.

2) Ігри, інтерактиви та челенджі

Початкова школа закладає основу знань дитини, увагу якої часом складно зосередити. Один з найголовніших елементів навчання є не тільки викладення матеріалу, а й емоційне залучення дитини (допомога вчителя, розвиток у нього інтересу до знань, прагнення закріпити успіх тощо).

В умовах, коли у вчителя немає можливості безпосередньо спілкуватися з дитиною, вчителям доводилося вигадувати цікаві інтерактиви. Наприклад, у своїй практиці, ми замість уроків організовували місії. Використовуючи програму ClassDojo, звичайний урок став грою, в якій завданням учня було виконання місії.

Місіє однієї з ігор було врятування Землі від інопланетної інвазії. Для того, щоб врятувати Землю, діти мали виконати ряд завдань. Кожен урок - був кроком до виконання основної місії, а домашнє завдання спецзавданням. Результат перевершив очікування, діти з нетерпінням чекали наступний урок.

3) Постійне самовдосконалення та пошук нових ідей

З плюсів дистанційного навчання можна - поштовх до професійного зросту вчителів. Вчителі, які “не дружили” з комп’ютером підняли свій рішень до вільного користування. Також, відчувши, що звичні навчальні методи не працюють, вчителі почали шукати та апробувати нові методи, використовуючи презентації, інтерактивні ігри.

Школи світу почали ділитися досвідом, налагодилася комунікація. Одна з київських шкіл, наприклад, залучила колег з Сингапуру для налаштування у своїй школі систему дистанційного навчання.

Саме обмін досвідом запустив маховик професійного зросту багатьох викладачів.

Як батькам зробити комфортним дистанційне навчання

1. Психологи радять створювати в умовах дистанційного навчання зберігати спокій. Це дійсно дуже важливо:

- Складіть разом з дитиною чіткий розклад та дотримуйтеся його.

- Організуйте робочу зону для навчання, де дитину не будуть відволікати.

- Не забувайте, що дистанційний урок – це також урок, тому учень повинен мати відповідний зовнішній вигляд. Ця умова важлива насамперед для розуміння учня серйозності процесу навчання.

- Помічайте успіхи дитини та правильно мотивуйте її. Дистанційне навчання буде ефективним лише у випадку чіткої мотивації, а не змушування.

- Оскільки дитина постійно вдома, її енергія та запал не використовуються, тому можуть виникнути проблеми у спілкування. Заохочуйте дитину до спільної діяльності, як господарської, так і ігрової.

2. Потурбуйтеся, щоб ваша дитина відривалася від гаджетів. Дитина в умовах локдауну навчається та відпочиває разом в ноутом, планшетом. Головне завдання батьків - організувати відпочинок дітей так, аби вони відпочивали від екранів та моніторів, щоб упередити падіння зору.

Офтальмологи радять обов'язково щонайменше кожні пів години відводити погляд, дивитися вдалечінь, а також влаштовувати очам тренування, коли вони мають фокусуватися на близьких і далеких предметах почергово. Як варіант, можна запропонувати дитині пограти в настільний теніс.

3. Світ став відкритішим. Тепер ваша дитина може отримати освіту в будь-який частині світу онлайн. Не проґавте цей шанс!

Дійсно, школи світу перелаштувалися в онлайн, тому, якщо ваша дитина володіє мовами, вона має можливість отримувати знання в школах світу.

Підсумую, дистанційне навчання як індикатор проявив усі недоліки української освіти, з іншого боку - дав поштовх для росту вчителям та школам, відкрив очі батькам та можливості для навчання в будь-якій точці світу. Тож, якщо ви почуєте про нову хвилю локдауну, розглядайте це як можливість, не переймайтеся та зберігайте спокій!