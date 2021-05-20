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Новая стратегия торгов “Центрэнерго”: Маленькие лоты, большие возможности

Больше двух месяцев назад на “Центрэнерго” начался период активных трансформаций. От внутренней реорганизации до будущего объединения с госшахтами - по всем направлениям мы стремимся к максимальной эффективности и полной прозрачности работы.

Главный продукт “Центрэнерго” - это электроэнергия. Все наши показатели зависят от того, насколько отлажен процесс ее производства и реализации. Мы практически полностью изменили рыночную стратегию и смогли привлечь к торгам множество новых потребителей. Теперь спрос зачастую превышает предложение в два раза. В чем же секрет?

Фото: ТСН

Зачем была нужна новая стратегия торгов

Последние месяцы в “Центрэнерго” прошли под лозунгом глобальных изменений в работе компании. Финансовые результаты 2020 года значительно улучшились относительно 2019 года, но все же остались далеки от идеала. К тому же этой зимой все усилия по выведению предприятия на прибыльный уровень почти сошли на нет.

“Центрэнерго” работало на полную мощность для балансирования энергосистемы, пока частная тепловая генерация и атомные блоки находились в плановых и аварийных ремонтах. Миссия была выполнена - веерных отключений удалось избежать - но это дорого стоило. Был сожжен весь уголь со складов, работали блоки на газу, цена которого устремилась вверх. Как итог - компания осталось без топлива и практически без денег.

После смены руководства “Центрэнерго” в феврале 2021 года Фонд госимущества, под общим управлением которого находится компания, поставил перед нами задачу - максимизировать прибыль.

Практика продажи электроэнергии большими партиями и на длительный период хоть и обеспечивала стабильный финансовый поток, но в целом себя не оправдала. Более того, многие игроки на рынке заявляли о желании покупать электроэнергию производства “Центрэнерго”, однако не могли получить доступ к таким аукционам попросту из-за отсутствия возможности освоить настолько большие обьемы.

Чтобы обеспечить рост доходов компании и эффективнее работать на рынке - мы полностью обновили стратегию торгов.

Как сегодня работает Центрэнерго

В первую очередь мы решили отказаться от одномоментных продаж огромных объёмов электроэнергии. Напротив - теперь мы продаем небольшими лотами, а сами аукционы проходят регулярно, часто по несколько раз в неделю.

Основной площадкой для торгов стала Украинская энергетическая биржа. Как раз в феврале 2021 года УЭБ приняла изменения к Регламенту организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии. Был ограничен максимальный объем продажи лотов по одной позиции от общего объёма электроэнергии, который заявлялся на аукцион - не более 20% от общего объёма или 50 МВт. Благодаря этому покупатели получили возможность купить даже 1 МВт, предложив за лот максимальную цену.

Чтобы привлечь к торгам еще больше покупателей мы снизили порог гарантированного взноса за участие в аукционах. Ранее нужно было внести 25% от стоимости ресурса, сейчас это значительно меньшие суммы - 3-10% в зависимости от периода поставки.

К реализации новой стратегии мы перешли в начале марта. Уже за первый месяц работы по новым правилам, мы продали потребителям базовый график 600 МВт*ч на апрель, что подтолкнуло нас к изучению других механизмов и вариантов продажи. Получив возможность работы в новом для себя ценовом сегменте, мы решили поэкспериментировать с рынком долгосрочных аукционов, выставив на продажу 200 МВт*ч со сроком поставки апрель – сентябрь 2021 года. Результат превзошел ожидания - в торгах участвовало множество компаний и весь объем был распродан.

Если еще в феврале компания столкнулась с тяжелым кризисом из-за отсутствия запасов угля для производства энергии, то благодаря успешным продажам в марте мы получили необходимые средства для закупки сырья. Таким образом, новая финансовая стратегия начала себя оправдывать уже на первых этапах ее работы.

Понимая, что “Центрэнерго” обеспечено углем на этот год и поставки будут происходить в необходимых объемах без срывов, мы выбрали стратегию долгосрочных продаж. Возможность обеспечить стабильные поставки электроэнергии на длительном промежутке времени являются одним из наших конкурентных преимуществ, которое следует использовать в полной мере.

Таким образом на рынке двусторонних договоров мы планируем продавать до 90% выработанной электроэнергии, а остальные 10% выставлять на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. Краткосрочными продажами мы только корректируем свою производственную месячную программу.

Новая ниша рынка

Пересмотр стратегии “Центрэнерго” вызвал высокий интерес у потенциальных покупателей электроэнергии. Спрос превышает наше предложение почти в 2 раза. В аукционах зачастую участвуют больше 10 компаний, и сразу несколько из них в итоге приобретает небольшие лоты электроэнергии.

В аукционах нет ограничения для участия - любой электропоставщик может купить ресурс для собственных нужд или для перепродажи конечным потребителям.

Но мы видим, что многие из них - это производственные предприятия, которые покупают электричество для покрытия собственных расходов, а не перепродажи. Раньше у них не было возможности купить электроэнергию напрямую у производителей, большие объёмы были им не нужны и не интересны. Но теперь - когда мы выставляем на продажу маленькие лоты - такие компании охотно отказываются от работы с посредниками и сами обеспечивают себя ресурсом.

Продавая электроэнергию по долгосрочным договорам мы гарантированно формируем себе производственную программу на 3 квартал. Большая часть вырабатываемых объемов уже продана. Это позволяет защититься от ценовых колебаний, а высокая конкуренция на торгах УЭБ гарантирует формирование справедливых цен и обеспечивает высокие доходы компании.

Поскольку выбранный путь биржевой торговли себя оправдал - мы решили углубить наше сотрудничество с Украинской энергетической биржей. В начале мая мы подписали меморандум, цель которого - сделать нашу работу еще прозрачней и еще лучше понимать и удовлетворять потребности участников рынка.

В меморандуме также представлен график ближайших аукционов “Центрэнерго”, на которых будет представлен ресурс июня - сентября. Гарантийный взнос - 3% - значительно ниже, чем у наших конкурентов. Приглашаем к участию всех желающих!

Владимир Галущак Владимир Галущак , член Дирекции ПАО "Центрэнерго"
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