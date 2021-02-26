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На "Центренерго" змінився керівник

З підприємства зроблять вертикально інтегрований холдинг.

На "Центренерго" змінився керівник
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Фонд державного майна в п'ятницю, 26 лютого, змінив в.о. генерального директора "Центренерго". Замість Олександра Корчинського на цю посаду призначили Юрія Власенка.

Про це йдеться на сайті Фонду.

Корчинський очолював "Центренерго" з весни 2020 року, коли держава насилу вивела підприємство з-під контролю олігарха Ігоря Коломойського.

Фонд держмайна заявив, що Корчинському вдалося вивести компанію з кризи, але наступний етап розвитку "Центренерго" - об'єднання з найбільш перспективними шахтами у єдиний холдинг з метою подальшої приватизації - вимагає оновлення менеджменту.

Власенко повинен буде впровадити також оновлену стратегію гуртових продажів електроенергії та оптимізувати витрати. Окрім того, він має оптимізувати постачання вугільної продукції зі збільшенням частки постачання з шахт, які увійдуть до вертикально інтегрованого холдингу.

Юрій Власенко має понад 15 років досвіду на керівних посадах підприємств енергетичного сектору та роботи у державних органах, зокрема у 2011-2014 роках як член НКРЕКП.

До складу "Центренерго" входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проєктна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14 % від загальної потужності електростанцій України. На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків – вугільні, а п'ять призначені для використання газомазутного палива. Державі належать 78,289 % компанії.

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