Група компаній «Епіцентр К» відкрила на Київщині новий завод з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation з великим демонстраційним шоу-румом та запустила реконструйований завод «Карпатська кераміка» на Івано-Франківщині.

Це одне з найбільш технологічних виробництв керамічної плитки та керамограніту в Європі та найбільш сучасний завод в Україні, на якому встановлене обладнання світового лідера із виробництва обладнання для виготовлення кераміки та пакування - групи SACMI.

Перша виробнича черга – дві високопродуктивні лінії потужністю 6 млн кв. м плитки на рік – вже працює на підприємстві, розташованому в смт. Калинівка Васильківського району (Київська обл.).

У 2021-2022 роках Epicentr Ceramic Corporation планує запустити II, III i IV виробничі черги в Калинівці, в результаті підприємство вийде на проєктні потужності – 15 млн кв. м плитки на рік.

Також у лютому після першого етапу реконструкції розпочав роботу діючий завод «Карпатська кераміка» (м. Калуш Івано-Франківської обл.). На підприємстві встановлена нова технологічна лінія потужністю 2,5 млн кв. м керамічної плитки на рік. На ній виготовлятиметься клінкерна плитка невеликого розміру.

Після завершення всіх етапів модернізації «Карпатської кераміки», її потужності виростуть до 8,5 млн кв. м плитки на рік.

Загальна сума інвестицій на обидва виробництва наразі складає 172 млн євро, з яких 95,7 млн євро будуть інвестовані ГК «Епіцентр К» в найближчі роки.

«Розвиток переробної промисловості в Україні є стратегічним напрямком розвитку групи компаній «Епіцентр К». Ми, як інвестори, зацікавлені в налагодженні виробництва товарів із високою часткою доданої вартості та потужним експортним потенціалом, зокрема, керамічної плитки і керамограніту», - зазначає генеральний директор ТОВ «Епіцентр К» Петро Михайлишин.

Під час будівництва нового заводу були використані унікальні технологічні рішення, які в світі керамічної галузі раніше не застосовувались. Зокрема, високопродуктивне обладнання в Калинівці є більш інноваційним, ніж у багатьох європейських країнах.

За словами директора Ігоря Тюрдьо, наразі тривають монтажні роботи зі встановлення обладнання для другої черги – лінії потужністю 3 млн кв. м на рік, яка буде введена в експлуатацію цієї весни. На ній виготовлятиметься широкоформатна плитка 180х120 см за інноваційною технологією continua+.

Поява саме такої великоформатної продукції в асортименті Epicentr Ceramic Corporation дозволить українській компанії значно розширити свою присутність на європейських ринках збуту, де затребувана плитка великого розміру.

Для закупівлі обладнання першої та другої лінії Epicentr Ceramic Corporation було залучено фінансування від АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 22 млн євро.

Обладнання для заводу «Карпатська кераміка» було частково профінансовано за рахунок акредитиву від АТ «Правексбанк» (група Intesa Sanpaolo) в сумі 3,2 млн євро.

Кредитні ресурси у розмірі 9,3 млн євро на реалізацію II черги та на закупівлю високотехнологічного обладнання провідного італійського виробника устаткування в галузі кераміки SACMI IMOLA S.C. групі компаній «Епіцентр К» надав італійський банк UniСredit S.p.A. під гарантії державного експортно-кредитного агентства SACE S.p.A.

Наразі Epicentr Ceramic Corporation експортує до 25 країн світу. Також тривають перемовини щодо розширення ринків збуту і постачання української кераміки та керамограніту до країн Персидської затоки і Сполучених Штатів.

«Безумовно, пандемія вплинула на світовий попит на цьому ринку – конкуренція серед виробників, як і вимоги покупців до продукції, суттєво посилилася. Виготовляти просто якісну плитку сьогодні вже недостатньо. Та наш продукт, вироблений на українському підприємстві, здатен перемогти в цій конкурентній боротьбі завдяки технологічним та дизайнерським інноваціям, а також значно підвищеним стандартам якості», - переконаний Ігор Тюрдьо.

Завод у Калинівці випускає керамічну плитку та керамограніт для різних сфер – для комерційної нерухомості, вентильованих фасадів, зовнішнього застосування, для ванних кімнат, санвузлів, кухонь.

«Для демонстрації продукції, асортимент якої налічує понад 300 позицій різних розмірів і фактур, безпосередньо на території заводу ми відкриваємо новий просторий шоу-рум. Тут, на площі 1400 кв. м, представлений увесь наш асортимент. На першому поверсі розташовані зони експозицій за типами продукції: плитка для фасадів, для зовнішнього застосування, плитка для ванних кімнат, для підлоги, полірована плитка тощо. На другому – кращі колекції в готових інтер’єрних рішеннях. Така візуалізація має бути наглядною та зручною для b2b-замовників», - розповідає заступник директора Epicentr Ceramic Corporation Євгенія Сміян.