Кирило Шевченко назвав умови для виділення Україні чергового траншу МВФ

Для досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній сфері, енергетичній та в боротьбі з корупцією. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з послами країн Великої сімки, передає пресслужба НБУ.

«Під час роботи місії Україна спільно з Фондом визначила подальші конкретні кроки, які стануть сигналом нашої відданості в продовженні співпраці. Що стосується частини програми у межах відповідальності НБУ, то у нас немає непорозумінь з експертами Фонду. Навпаки, є спільне бачення результату — це посилення незалежності НБУ, його спроможності, вдосконалення взаємодії між Радою та Правлінням НБУ, корпоративного управління в банках та вирішення питання повернення активів збанкрутілих банків», — заявив Шевченко.

Що вже зроблено, за словами очільника НБУ:

Національний банк виступив ініціатором створення в Україні спеціалізованого фінансового суду. Це дозволить сформувати якісно нові підходи до регулювання портфелю непрацюючих кредитів та забезпечить дієвий захист прав кредиторів та інвесторів;

частка непрацюючих кредитів в українських банках у 2020 році знизилася з понад 48% до 41%. Це результат спільної роботи Національного банку, Уряду та самих фінансових установ;

НБУ визначив вимоги до організації процесу управління проблемними активами. Банки подали свої стратегії управління NPL;

також у 2020 році були визначені критерії для списання непрацюючих активів.

«Зменшення частки держави в банківській системі – це одне зі стратегічних завдань. Перша ластівка — це нещодавня кредитна угода між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку. Це потужний сигнал інвесторам», — зазначив Шевченко.

Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком. Для того, щоб відбулося входження іноземного інвестора в капітал Ощадбанку, банк має приєднатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього підготовлено відповідний проєкт Закону України. Це, а також реструктуризація боргу Фонду гарантування перед Міністерством фінансів, дозволить збільшити гарантовану суму до відшкодування вкладникам.