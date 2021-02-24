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Growford Institute представить огляд стану грошової сфери України в 2020 році

Аналітичний огляд допоможе сформувати комплексне уявлення про стан грошової сфери, а також дати незалежну оцінку ефективності монетарної політики НБУ.

Growford Institute представить огляд стану грошової сфери України в 2020 році

3 березня (середа) 2021 року о 12:00 в Інституті Горшеніна Growford Institute представить огляд стану грошової сфери України в 2020 році.

Організатори – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Експерти «Growford Institute» представлять дослідження стану грошової сфери та монетарної політики НБУ у відповідь на економічну кризу. 

«Безпрецедентні заходи, які запровадили більшість урядів та центральних банків світу, дозволили глобальній економіці стати на шлях відновлення. ВВП України також почав відновлюватися у другому півріччі 2020 р., але негативні тенденції у фінансовій сфері зберігалися та посилювалися», – пояснює співавтор дослідження, експерт Growford Institute Михайло Джус.

«Проте дискусійним питанням є те, наскільки дієвою та адекватною ситуації була монетарна політика в Україні. Чи було зроблене все необхідне для підтримки під час кризи ? Саме на ці питання наша команда дає відповіді у цьому дослідженні», – додає співавтор дослідження, засновник та голова правління Growford Віталій Ломакович.

Аналітичний огляд допоможе сформувати комплексне уявлення про стан грошової сфери, а також дати незалежну оцінку ефективності монетарної політики НБУ та її відповідності викликам, з якими зіткнулась українська економіка в умовах глобальної кризи.

Учасники заходу: 

Віталій Ломакович, співавтор дослідження, засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років;

– Михайло Джус, співавтор дослідження, завідувач відділу грошових ринків Growford Institute;

Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук; 

Мирон Василик, директор з питань міжнародного співробітництва Growford Institute. 

Участь у заході також візьмуть представники української експертної спільноти та політичні діячі.

Презентація пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV та на сайті LB.UA. У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам.

Акредитація для представників ЗМІ за номером: 0637399449

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