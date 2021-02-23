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Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости у Києві добудують у рамках "Великого будівництва", – Тимошенко

Крім того, у 2021 році стартує будівництво Кременчуцького мосту.

Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости у Києві добудують у рамках "Великого будівництва", – Тимошенко

Державна влада має намір добудувати у Києві Подільсько-Воскресенський міст і розв'язку на Дарницькому мості. Про це у програмі "Свобода слова" на каналі ICTV повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Було прийнято рішення державною владою, що на прикладі Києва (адже це столиця і велике питання загалом для країни) ми зараз почнемо з Дарницького мосту. Будемо робити розв'язку для того, щоб полегшити життя киян. Якщо місцева влада тільки обіцяє, просить гроші в держави і нічого не робить – значить, ми будемо самі це робити. Те ж саме стосується і Подільсько-Воскресенського мосту", - сказав Тимошенко.

Він повідомив, що закінченням робіт на столичних довгобудах займеться "Укравтодор".

Так само вже цього року "Укравтодор" у рамках програми президента "Велике будівництво" планує завершити роботи на одному з найбільших довгобудів країни – запорізьких мостах. Тимошенко повідомив, що проїзд по них планується відкрити повністю до Дня незалежності.

Крім того, у 2021 році стартує будівництво Кременчуцького мосту. "Ми почали будувати новий міст у Кременчузі, про який просто говорили, що там є питання і проблеми. А ми взяли і почали його будувати", - додав Тимошенко.

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