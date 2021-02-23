Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Венедіктова доручила пов'язаному з Коломойським прокурору САП підписати підозру Яценку, але той відмовився, - Бутусов
Венедіктова доручила пов'язаному з Коломойським прокурору САП підписати підозру Яценку, але той відмовився, - Бутусов
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго планує повернути єдину платіжку за газ

Споживачі не хочуть платити за розподіл окремо.

Міненерго планує повернути єдину платіжку за газ
Фото: Телеканал TV5

Міністерство енергетики планує повернути єдину платіжку за газ.

Про це повідомив в.о. міністра Юрій Вітренко в фейсбуці, розповідаючи про плани на найближче майбутнє.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів - це перехід на одну платіжку за газ та розподіл, при цьому щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах", - написав Вітренко.

Нагадаємо, що з січня 2020 року побутові споживачі почали отримувати дві платіжки за природний газ. Одна - за спожитий газ, друга - за доступ до газопроводу та транспортування газу.

Тодішній прем'єр Олексій Гончаренко пояснював, що оплату транспортування відокремили, щоб в разі необхідності була можливість вільно змінювати постачальника. Його міністр енергетики Олексій Оржель казав, що окремі платіжки за транспортування газу пізніше скасують, щоб "не дратувати українців".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також