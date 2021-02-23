Міненерго планує повернути єдину платіжку за газ

Міністерство енергетики планує повернути єдину платіжку за газ.

Про це повідомив в.о. міністра Юрій Вітренко в фейсбуці, розповідаючи про плани на найближче майбутнє.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів - це перехід на одну платіжку за газ та розподіл, при цьому щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах", - написав Вітренко.

Нагадаємо, що з січня 2020 року побутові споживачі почали отримувати дві платіжки за природний газ. Одна - за спожитий газ, друга - за доступ до газопроводу та транспортування газу.

Тодішній прем'єр Олексій Гончаренко пояснював, що оплату транспортування відокремили, щоб в разі необхідності була можливість вільно змінювати постачальника. Його міністр енергетики Олексій Оржель казав, що окремі платіжки за транспортування газу пізніше скасують, щоб "не дратувати українців".