Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"

Шаги для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления обсуждались на совещании у Зеленского.

В Кабинете министров работают над созданием единой платежки за транспортировку газа и его потребления.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в эфире ICTV.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это было отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал министр.

31 января на совещании по вопросам тарифов на теплоснабжение Владимир Зеленский обязал предпринять шаги для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления.

На совещании глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что две платежки за распределение и поставку связаны с процессом анбандлинга. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек никоим образом не должно повлиять на конечную сумму платежа за газ.