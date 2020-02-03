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В Украине с марта на 170 гривен повысятся выплаты безработным

Минимальная сумма составит 1800 гривен. 

В Украине с марта на 170 гривен повысятся выплаты безработным
Фото: Анастасия Искрицкая

В Украине в марте на 170 гривен повысятся минимальные выплаты безработным. Об этом сообщили представители Фонда соцстрахования в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.

Сейчас пособие по безработице составляет 1630 гривен, а увеличат его до 1800 гривен. Это минимальная сумма, которая будет назначаться людям с учетом зарплаты и страхового стажа.

По состоянию на 31 января, в одном только Киевском городском центре занятости были зарегистрированы почти 9500 безработных, среди которых бывшие народные депутаты, заместители министров и главы РГА. Всего из безработных примерно 2000 – это бывшие чиновники.  

Напомним, в октябре 2019 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о верификации и мониторинге государственных соцвыплат, в частности, пенсий, помощи, льгот, субсидий, стипендий. 

Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях пересечения границы и въезда/выезда на оккупированную территорию, идентификационный код, данные о банковских счетах.

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