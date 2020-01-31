​Концессионеры хотят сделать из порта "Херсон" речной хаб, а из "Ольвии" - зерновой

Компания "Рисойл-Херсон", которая выиграла концессионный конкурс в порту "Херсон", хочет сделать из него речной хаб, а QTerminals из николаевского порта "Ольвия" - зерновой.

Как сообщает ЦТС, об этом было объявлено на презентации концессионных проектов, проходившей в Киеве.

"Мы хотим сделать Херсон речным хабом для всей реки Днепр", - заявил основатель компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили

"Мы планируем использовать все возможности судоходства на Днепре, включая приобретение и строительство современных судов", - сказал он.

Представитель QTerminals Невилл Биссетт в свою очередь объявил, что компания намерена развивать порт в качестве зернового хаба.

У нее хорошее географическое положение, это дает возможность создать хороший продукт", - заявил он.

Согласно презентации QTerminals, старт концессионного проекта планируется на апрель-май 2020 года. Планируется модернизация зернового терминала у причала №2, обновление кранов и погрузочного оборудования, улучшение складских помещений.

Также компания намерена строить новый зерновой терминал, для него будет сооружено два новых причала с тремя кранами на каждом, установлен ленточный погрузчик. Планируется строительство силосов, установка погрузочного оборудования для ж/д и грузового автотранспорта.

Напомним, что концессия является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.