Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова 30 января провело открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е производства "Лозовского кузнечно-механического завода".

Пробитие брони, на которой ранее нашли трещины, не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони, что подтверждает пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров", - говорится в сообщении.

Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ из броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединения - с укрепляющим наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Корпуса обстреляли бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета. Все типы соединений выдержали обстрел пулями. Оба типа соединений (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрел пулями и не были пробиты.

"Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопулевой стойкости сварных соединений", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, комиссия проверила на наличие повреждений сварочные швы бортов 12 бронетранспортеров БТР-4Е, дислоцирующихся на фронте. Повреждений или отклонений не нашли.

"Результатам проверки было установлено, что корпуса бронетранспортеров соответствуют требованиям технической документации на изделие, а качество сварных соединений корпусов бронетранспортеров соответствует требованиям технической документации на выполнение сварки деталей из специальной стали марки 71", - отметили в "Укроборонпроме".

Напомним, 24 января комиссия Министерства обороны и представителей бюро нашла недостатки в трех произведенных ЛКМЗ корпусах. Однако поставщик корпусов назвал трещины в них неотъемлемой частью технологического цикла производства.

Ранее военный эксперт Сергей Згурец заявил, что ЛКМЗ поставил три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. Згурец утверждал, якобы новые корпуса некачественно сварены и в них можно найти "пустоты под тонким слоем металла, которые могут легко пробить вражеские пули".

БТР-4 - одна из самых лучших серийных украинских боевых машин. Он оборудован немецким двигателем, скорострельной автоматической 30-мм пушкой, высокоточный ракетным оружием, цифровой системой управления, наведения, навигации и связи.