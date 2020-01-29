"Уровень налоговой культуры граждан повышается", - Верланов о результатах декларирования-2019

В прошлом году украинцы задекларировали 101, 8 млрд грн доходов. Это на 39% больше, чем в 2018 году. Всего с начала 2019 граждане Украины подали более 638 000 деклараций об имущественном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

В Государственной налоговой службе отметили, что рост количества поданных деклараций произошло почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

«Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого есть соответствующие результаты. Со своей стороны, ДПС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан», - отметил глава ГНС Сергей Верланов.

Кроме того, сообщается, что по результатам декларирования в 2019 году выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн гривен.

Напомним, в 2019 году поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн.) больше, чем в 2018 году. Таким образом, ГНС выполнила свою часть поступлений в бюджет - впервые с начала 2011 года.