"Укргаздобыча" заявила об истощении пяти крупнейших месторождений

Госпредприятие "Укргаздобыча" сообщило, что пять крупнейших газовых месторождений истощены более чем на 80%. Об этом сказано на фейсбуке предприятия.

"Укргаздобыча" также обнародовала данные об истощении газовых месторождений:

Шебелинское - 89%

Западно-Крестищенское - 90%

Яблуновское - 79%

Ефремовское - 82%

Мелехивское - 82%.

Однако в компании отметили, что сейчас инвестируют в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу газа.

"Мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать «Гринфилды» - новые участки", - сказано в сообщении.

В 2019 году предприятие открыло три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров голубого топлива, увеличило извлекаемые запасы почти на 15 млрд кубометров газа и подготовило к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.

Напомним, в начале января сообщалось, что добыча природного газа в Украине в 2019 году немного снизилась - до 20,658 млрд кубометров. Это примерно на 1% меньше по сравнению с 2018 годом.