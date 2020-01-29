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"Укргаздобыча" заявила об истощении пяти крупнейших месторождений

Предприятие проводит разведку новых участков газовых месторождений.

"Укргаздобыча" заявила об истощении пяти крупнейших месторождений

Госпредприятие "Укргаздобыча" сообщило, что пять крупнейших газовых месторождений истощены более чем на 80%. Об этом сказано на фейсбуке предприятия.

"Укргаздобыча" также обнародовала данные об истощении газовых месторождений:

  • Шебелинское - 89%
  • Западно-Крестищенское - 90%
  • Яблуновское - 79%
  • Ефремовское - 82%
  • Мелехивское - 82%.

Однако в компании отметили, что сейчас инвестируют в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу газа.

"Мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать «Гринфилды» - новые участки", - сказано в сообщении. 

В 2019 году предприятие открыло три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров голубого топлива, увеличило извлекаемые запасы почти на 15 млрд кубометров газа и подготовило к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.

Напомним, в начале января сообщалось, что добыча природного газа в Украине в 2019 году немного снизилась - до 20,658 млрд кубометров. Это примерно на 1% меньше по сравнению с 2018 годом.

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