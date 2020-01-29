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Украина в Брюсселе подтвердила необратимость национализации Приватбанка

Особый упор сделали на необходимости наказания виновных в мошенничестве.

Украина в Брюсселе подтвердила необратимость национализации Приватбанка
Фото: EC - Audiovisual Service

Члены Кабинета министров в рамках заседания Совета ассоциации "Украина - ЕС" подтвердили необратимость национализации Приватбанка.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и Евросоюза по итогам встречи, которая состоялась 28 января.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращении активов", - сказано в нем.

Принятие законопроекта №2571 о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам - одно из условий новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Напомним, что Приватбанк, который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в конце 2016 года был признан неплатежеспособным. От банкротства его спасла национализация, после которой государству пришлось вложить в банк 155 млрд гривен. 

В начале 2018 года были обнародованы результаты независимого расследования (forensic audit) компании Kroll. Они показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет.

Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

Один из топ-менеджеров того Приватбанка - Дмитрий Дубилет - сегодня работает министром в правительстве.

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