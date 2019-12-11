В Раду подали законопроект, который сделает возврат ПриватБанка Коломойскому невозможным, - СМИ

Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банков. Документ был получен 11 декабря, говорится на сайте Верховной Рады.

Как пишет "Экономическая правда", документ меняет законы относительно выведения неплатежеспособных банков с рынка. В том числе, предусматриваются ситуации, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Законопроект вносит изменения в статьи 41, 41.1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". По словам источника издания в Кабмине, именно это установит запрет для владельцев неплатежеспособных банков на получение финучреждения обратно. В СМИ однако отметили, что не нашли в этих статьях прямого запрета.

Также в документе прописываются обязательства банков придерживаться нормативов Нацбанка, среди которых ликвидность и капитал.

Напомним, владельцем 100% акций ПриватБанка теперь является "государство в лице Кабинета министров", хотя ранее собственность определялась за Министерством финансов.

Бывший собственник ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский, заявлял, что вернет себе банк в ближайшее время. Премьер-министр Алексей Гончарук в ответ на это говорил, что экс-владельцы ПБ не получат его акций.

Однако Коломойский оспаривает договор купле-продажи акций ПриватБанка между ФГВФО и Министерством финансов. И если Минфин проиграет, то суд обяжет его вернуть акции прежним владельцам. Передаче же акций Кабмину обезопасит от этой ситуации, поскольку у Минфина к ним больше нет доступа.