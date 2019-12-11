В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков
У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Экс-депутат Демчак купил долю в банке RwS

Бывший нардеп официально вернулся в банковский бизнес.

Экс-депутат Демчак купил долю в банке RwS
Фото: rwsbank.com.ua

Бывший депутат Верховной Рады Руслан Демчак стал совладельцем РВС Банка (RwS bank).

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Доля акций, которую теперь контролирует Демчака, не уточняется. "В декабре 2019 Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале акционерного общества РВС Банк", - сообщили в учреждении.

На 1 января 2019 года владельцем 100% акций РВС Банка был Александр Стецюк, бывший помощник Демчака.

Напомним, что РВС Банк был создан Фондом гарантирования вкладов как переходной банк на базе обанкротившегося Омега банка Николая Лагуна (раньше - Сведбанк Украина).

В августе 2015 года Фонд продал банк ООО "Украинская бизнес група" (сейчас - ООО "Гарантия безопасности плюс") Александра Стецюка. В "нулевых" годах руководителем этой компании был Руслан Демчак.

Демчак уже имеет опыт в банковской сфере. Ему раньше принадлежал Эрдэ банк, который был признан неплатежеспособным в 2012 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также