Экс-депутат Демчак купил долю в банке RwS

Бывший депутат Верховной Рады Руслан Демчак стал совладельцем РВС Банка (RwS bank).

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Доля акций, которую теперь контролирует Демчака, не уточняется. "В декабре 2019 Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале акционерного общества РВС Банк", - сообщили в учреждении.

На 1 января 2019 года владельцем 100% акций РВС Банка был Александр Стецюк, бывший помощник Демчака.

Напомним, что РВС Банк был создан Фондом гарантирования вкладов как переходной банк на базе обанкротившегося Омега банка Николая Лагуна (раньше - Сведбанк Украина).

В августе 2015 года Фонд продал банк ООО "Украинская бизнес група" (сейчас - ООО "Гарантия безопасности плюс") Александра Стецюка. В "нулевых" годах руководителем этой компании был Руслан Демчак.

Демчак уже имеет опыт в банковской сфере. Ему раньше принадлежал Эрдэ банк, который был признан неплатежеспособным в 2012 году.