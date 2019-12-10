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Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал

Условия кредита и его возможной конвертации не указаны.

Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал
Фото: znedv.ru

Правительство Украины утвердило основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией (IFC) кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1230 от 20 ноября, обнародованном на сайте правительства 10 декабря.

Условия кредита и его возможной конвертации в распоряжении не указаны.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Во время кризиса 2008-2009 годов Укргазбанк вместе с банком "Киев" и Родовид Банком был национализирован . Сейчас это один из крупнейших банков Украины.

Согласно стратегии развития госбанков, которую разработал Нацбанк, Укргазбанк должен быть продан. Вхождение МФК в капитал Укргазбанка позволит повысить инвестиционную привлекательность учреждения.

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