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Cтроительство дорог в Украине проконтролируют иностранцы, – советник премьера Голик

Речь идет о дорогах, заказчиком работ на которых выступает «Укравтодор».

Cтроительство дорог в Украине проконтролируют иностранцы, – советник премьера Голик

Иностранные компании будут привлечены для контроля над ремонтом и строительством украинских дорог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Речь идет о дорогах, заказчиком работ на которых выступает «Укравтодор».

«Случится это очень быстро. Это резко уменьшит количество любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог», - подчеркнул Голик.

Как ранее сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков, на прошлой неделе состоялась встреча с экспертами австрийской iC consulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. Главной темой разговора стало привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на украинских дорогах.

«Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром», - отметил Кубраков.

Ранее Юрий Голик заявил, что подписанные президентом Владимиром Зеленским законы о дорожной отрасли открывают путь инвестициям частных компаний в технику и технологии для содержания и обслуживания дорог.

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