Уряд виставив на продаж 737 об’єктів держвласності

Як стало відомо від народного депутата Альони Шкрум (лист-відповідь Милованова), уряд виніс на приватизацію 737 об’єктів державної власності.
Серед переданих на приватизацію держпідприємств:
➡️ 58 підприємств Національної Академії Наук України;
➡️ 11 підприємств з концерну «Укроборонпром» (хоча в Законі заборонені до приватизації об’єкти обороноздатності держави);
➡️ 4 об’єкти Міністерства Оборони України;
➡️ 21 об‘єкт Міністерства інфраструктури України.
Серед них є і такі, що приносять Україні сотні мільйонів прибутку...
Схоже на лібертаріанську диверсію проти України, продати залишки державних активів – швидко, задешево та оптом!
Пам’ятаєте, як це сталося?
Бо Слуги Зеленського нещодавно скасували перелік підприємств, які не підлягають приватизації. Проте Верховна Рада все ж таки зобов’язала Уряд протягом 3 місяців подати новий перелік стратегічних підприємств, які не можна прихватизувати.
Тож такого переліку наразі немає, Уряд нічого до ВР так і не подав, втім, вже виніс на приватизацію 737 державні об’єкти!
Серед цих об’єктів за законом не може бути стратегічних підприємств, ознаки яких закріплені у частині 4 Закону про приватизацію державного та комунального майна.
Та контроль з цього приводу – слабкий або і зовсім відсутній!
Хоча спочатку треба було сформулювати публічно позицію щодо того, які підприємства є стратегічним для країни, та чи буде Уряд виносити на приватизацію підприємства, які дають дохід державі, чи ми - просто продаємо все підряд.
Далі – подати перелік об’єктів, які не підлягають приватизації на заміну скасованому, а далі вже – приватизовувати.
Так не сталося.
Чи можемо ми дозволити собі мати стратегію «все продати не глядя» і «продамо навіть те, що кожен місяць приносить нам гроші» – це, мабуть, питання риторичне.
До речі, Альона Шкрум зробила депутатський запит до Уряду щодо інформації по всім 737 об’єктам, переданим на приватизацію та їх чистому прибутку/збитку за останні 3 роки. Чекаємо на відповідь...
Треба дуже обережно ставитись до прихватизації об’єктів, які дають мільйони прибутку в держбюджет країни, а, отже, в дохідну частину бюджету для пенсій та зп.
Але Уряд, схоже, йде іншим шляхом...
До уваги журналістів таблиця по 737 об’єктам на приватизацію.