Уряд виставив на продаж 737 об’єктів держвласності

Серед переданих на приватизацію держпідприємств, є такі, що приносять Україні сотні мільйонів прибутку.

Як стало відомо від народного депутата Альони Шкрум (лист-відповідь Милованова), уряд виніс на приватизацію 737 об’єктів державної власності.

Серед переданих на приватизацію держпідприємств:

➡️ 58 підприємств Національної Академії Наук України;

➡️ 11 підприємств з концерну «Укроборонпром» (хоча в Законі заборонені до приватизації об’єкти обороноздатності держави);

➡️ 4 об’єкти Міністерства Оборони України;

➡️ 21 об‘єкт Міністерства інфраструктури України.

Серед них є і такі, що приносять Україні сотні мільйонів прибутку...

Схоже на лібертаріанську диверсію проти України, продати залишки державних активів – швидко, задешево та оптом!

Пам’ятаєте, як це сталося?

Бо Слуги Зеленського нещодавно скасували перелік підприємств, які не підлягають приватизації. Проте Верховна Рада все ж таки зобов’язала Уряд протягом 3 місяців подати новий перелік стратегічних підприємств, які не можна прихватизувати.

Тож такого переліку наразі немає, Уряд нічого до ВР так і не подав, втім, вже виніс на приватизацію 737 державні об’єкти!

Серед цих об’єктів за законом не може бути стратегічних підприємств, ознаки яких закріплені у частині 4 Закону про приватизацію державного та комунального майна.

Та контроль з цього приводу – слабкий або і зовсім відсутній!

Хоча спочатку треба було сформулювати публічно позицію щодо того, які підприємства є стратегічним для країни, та чи буде Уряд виносити на приватизацію підприємства, які дають дохід державі, чи ми - просто продаємо все підряд.

Далі – подати перелік об’єктів, які не підлягають приватизації на заміну скасованому, а далі вже – приватизовувати.

Так не сталося.

Чи можемо ми дозволити собі мати стратегію «все продати не глядя» і «продамо навіть те, що кожен місяць приносить нам гроші» – це, мабуть, питання риторичне.

До речі, Альона Шкрум зробила депутатський запит до Уряду щодо інформації по всім 737 об’єктам, переданим на приватизацію та їх чистому прибутку/збитку за останні 3 роки. Чекаємо на відповідь...

Треба дуже обережно ставитись до прихватизації об’єктів, які дають мільйони прибутку в держбюджет країни, а, отже, в дохідну частину бюджету для пенсій та зп.

Але Уряд, схоже, йде іншим шляхом...

До уваги журналістів таблиця по 737 об’єктам на приватизацію.