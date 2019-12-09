Що буде із чистим повітрям

28-29 листопада у Братиславі відбувся ІІ Форум ЄС із чистого повітря. Перший такий форум відбувся у листопаді 2017 року в Парижі. Тоді захід завершився чітким повідомленням: рішення щодо поліпшення якості повітря надалі доступні, але щоб успішно боротися із забрудненням повітря, країнам потрібно працювати разом між економічними секторами, на різних рівнях прийняття рішень, у різних сферах політики та разом з громадянами.

Фото: chel.aif.ru

Сьогодні забруднення повітря продовжує викликати респіраторні та серцево-судинні захворювання. Забруднення повітря все ще є екологічною причиною передчасної смерті в Європі.

Всесвітня Організація Здоров'я надає статистику, якою керується Європа:

- більше 130 міст по всій Європі не відповідають стандартам якості повітря;

- забруднене повітря коштує більше 4 млрд євро в охороні здоров’я і 16 млрд євро за втрачені робочі дні;

- тверді частинки та діоксид азоту - це головні забруднювачі повітря у містах, вони дуже шкідливі для здоров’я людини;

- 72% європейців хочуть публічного розголосу для покращення якості повітря;

- 36% смертей від раку легень;

- 34% смертей від інсульту;

- 27% смертей від хвороби серця.

Брудне повітря ми не бачимо, але воно цілком може бути смертельним. Чисте повітря має важливе значення для здорового життя людини та планети, ці переваги стають надійним економічним підґрунтям для бізнесу.

Зараз Європа на вирішення питання чистого повітря витрачає щонайменше 4 млрд євро на рік. Моніторинг даної проблеми не тільки вирішує безліч питань, але й створює нові можливості для бізнесу та робочі місця. Як найшвидше необхідно прийняти активні дії для впровадження заходів щодо зменшення небезпечних викидів та сприяння подальшим інноваціям.

Впровадження нових підходів в бізнесі сьогодні є важливим напрямком діяльності і самого бізнесу. Деякі напрямки, що сприяють покращенню якості повітря можуть бути пов'язані з виробництвом «чистого транспорту» - такого як електрокари чи автобуси. Необхідна модернізація існуючих, забруднюючих транспортних засобів, зокрема кораблебудування. Суспільству слід почати застосовувати квоти на використання повітряних суден.

До позитивних факторів на екологію є:

- використання відновлювальних джерел енергії, таких як вітряна та сонячна;

- впровадження чистих індустріальних процесів;

- підвищення енергоефективності за рахунок ремонту будівель;

- заміна побутової техніки, не потребуючих енергії, таких як старі печі, котли та холодильники;

- кращі корми для тварин та мінеральні добрива з низьким вмістом викидів;

- покращені способи зберігання гною та технологічне втручання.

Вищеперераховане належить до шляхів подолання екологічної кризи. Зазначу, що не застосування заходів не означає економічну стабільність. Забруднене повітря призводить до втрати 3 млрд євро неотриманої вигоди від втраченого урожаю та 1 млрд євро будівельних пошкодженнях. Крім цього, збитки від кліматичних змін несуть невідновлювальні втрати. Наприклад цьогорічна повінь у Венеції за декілька тижнів понесла збитки в 1 млрд євро, не кажучи про втрати культурного спадку людства.

Форум пройшов в закритому форматі на високому рівні за участі перших осіб Словацької Республіки. Новообраної президента Сюзанни Капутової, прем’єр-міністра Петера Пеллігріні, державного секретаря міністерства екології Норберта Куріла, міністра екології Ласзло Солімоз, міністра екології Чеської Республіки Річарда Брабек, міністра туризму Австрійської Республіки Марії Патек, Міністра екології Фінської Республіки Терхі Леотен, Євро комісара з екології Кармену Велла, міністра екології Федеративної республіки Німеччини, Нідерландів членів Євро Комісії, Євро Ради, Євро Парламенту, членів Всесвітньої Організації Здоров'я та інших високопосадовців.

Така співпраця міжнародного ком'юніті позитивно впливає на створення єдиної екологічної організації так як сьогодні разові зустрічі не приносять необхідного результату.

Офіційно Україна участі в заході не брала, але активно веде переговори з членами Європейського Парламенту по впровадженню екологічно значущих рішень.