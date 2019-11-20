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Рада может принять законопроект об изменении допустимых показателей загрязнения воздуха

Проект предлагает ввести временные ограничения движения для тяжеловесных машин по территории больших городов.

Рада может принять законопроект об изменении допустимых показателей загрязнения воздуха
Фото: faktorvremeny.wordpress.com

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендует парламенту принять за основу законопроект №2296 "О внесении изменений в законодательство относительно предотвращения негативного воздействия на здоровье граждан загрязнения воздуха".

Об этом сообщает Информационное управление ВР.

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения, №2296", - сказано в сообщении.

Проект предлагает ввести временные ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств по территории городов, численность населения которых превышает 250 тыс. человек. 

Таким образом, предусматривается "снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума в городах Украины, предотвращение заболеваемости населения, снижение уровня его смертности и повышение продолжительности жизни".

Также законопроект предлагает дополнить ряд законов положениями о недопущении превышения уровней шума во время движения автомобильного транспорта в населенных пунктах, а также о необходимости разработки программ оздоровления атмосферного воздуха и комплексных мероприятий относительно уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения состояния здоровья населения в случае превышения государственных медико-санитарных нормативов и/или нормативов экологической безопасности на соответствующей территории.

Напомним, в конце октябре в Киеве были сильные туманы, активисты тогда заявляли, что город накрыло сильным смогом, а показатели качества воздуха были запредельно низкими.

Несмотря на это, Киевские власти опровергали аномальное загрязнение воздуха. 

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