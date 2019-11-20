Карнавал распродаж в Черную пятницу на Panama.ua

Украинский ритейл готовится удивить неожиданно большими скидками

Наконец ноябрь, а это значит, что магазины анонсируют акции еще до того, как наступит Black Friday 2019. Несмотря на то, что шоппинг пройдет через несколько недель, некоторые ритейлеры не собираются ждать. Panama уже предлагает скидки до 60%, а ближе к назначенному дню они вырастут до 90% — интернет-магазин и компании-производители припасли лучшие сюрпризы на праздничный день.

Когда Черная пятница 2019?

Опрос, проведенный Black Friday Global в прошлом году, показал, что о существовании осенней пятничной распродажи знают 88% украинцев, но не все могут назвать дату. Сезон праздничных покупок официально начинается на следующие сутки после Дня благодарения и в этом году стартует 29 ноября. Стоит отметить, что праздник больше не такой священный для американцев, и они отправляются за покупками в торговые центры или интернет еще до того, как остынет индейка. Точная дата по-прежнему актуальна, но распродажа выходит далеко за ее пределы.

Чтобы выиграть в соревновании, онлайн-площадки публикуют первые акционные предложения в начале недели и закрывают их после выходных. Panama устраивает грандиозную sale-вечеринку по адресу Black Friday 2019 c привлекательно низкими ценниками «-30%», «-50%», «-90%». Чтобы покупатели не потерялись в выборе, команда сервиса подготовила обзор наиболее привлекательных предложений.

Топ-5 популярных товаров в Черную пятницу

В чернопятничную распродажу покупатели тратят сбережения, чтобы запастись подарками на День Святого Николая, Рождество, Новый год. В связи с этим огромное количество выгодных предложений в Black Friday 2019 будет связано с играми для мальчиков и девочек разных возрастов. Акция будет распространяться на горячие новинки, неустаревающие хиты и бестселлеры года:

интерактивные «умные» игрушки в виде младенцев и питомцев, которые имитируют их поведение и требуют ухода;

коллекции кукол в круглых шарах и капсулах, при распаковке которых встречаются стики с подсказками, сюрпризы;

3D-ручки для создания объемных фигур и подходящий для них безопасный разноцветный пластик;

конструкторы Lego и комплекты крупных пластмассовых или деревянных деталей, которые учат ребенка различать цвета, считать, разбираться в профессиях;

роботы нового поколения с обучающими функциями.

В последнюю пятницу ноября Panama продолжит оказывать первоклассные услуги доставки — возьмет на себя транспортные расходы в более 100 городах. Покупатели из других населенных пунктов получат бесплатную доставку при заказе на сумму свыше 499 гривен.