В Полтавской области нашли застреленным депутата райсовета

В Полтавской области 20 ноября найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов. По предварительной информации, смерть наступила в результате огнестрельного ранения, пишет "Кременчугская газета".
Тело мужчины обнаружили внутри его автомобиля, запертого изнутри и заведенного, на нем лежало оружие. Правоохранители не исключают версию самоубийства.
Отмечается, что у погибшего было разрешение на ношение ружья, которое действительно до 2020 года.
В Кременчугский райсовет Гаврилов прошел от партии УКРОП в 2015 году. Он возглавлял там комиссию по вопросам самоуправления.
Кроме политической деятельности, Гаврилов занимался бизнесом и был владельцем нескольких магазинов, в которых продавалась курятина.
На странице полиции Полтавской области в Facebook подтвердили факт обнаружения тела 47-летнего мужчины в автомобиле, однако не уточнили, являлся ли погибший местным депутатом.
"Сегодня около 10 утра в автомобиле Toyota обнаружили тело 47-летнего жителя Кременчугского района. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили правоохранители.
Напомним, в сентябре под Киевом нашли автомобиль с телом мужчины внутри. Правоохранители обнаружили в салоне автомобиля труп мужчины возрастом около 50 лет, оружие и предсмертную записку.