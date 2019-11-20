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В Полтавской области нашли застреленным депутата райсовета

Его труп находился в закрытой изнутри машине. 

В Полтавской области нашли застреленным депутата райсовета
Фото: kg.ua

В Полтавской области 20 ноября найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов. По предварительной информации, смерть наступила в результате огнестрельного ранения, пишет "Кременчугская газета"

Тело мужчины обнаружили внутри его автомобиля, запертого изнутри и заведенного, на нем лежало оружие. Правоохранители не исключают версию самоубийства. 

Отмечается, что у погибшего было разрешение на ношение ружья, которое действительно до 2020 года. 

Андрей Гаврилов
Фото: kg.ua
Андрей Гаврилов

В Кременчугский райсовет Гаврилов прошел от партии УКРОП в 2015 году.  Он возглавлял там комиссию по вопросам самоуправления. 

Кроме политической деятельности, Гаврилов занимался бизнесом и был владельцем нескольких магазинов, в которых продавалась курятина.

На странице полиции Полтавской области в Facebook подтвердили факт обнаружения тела 47-летнего мужчины в автомобиле, однако не уточнили, являлся ли погибший местным депутатом. 

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в автомобиле
Фото: facebook.com/police.polt
Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в автомобиле

"Сегодня около 10 утра в автомобиле Toyota обнаружили тело 47-летнего жителя Кременчугского района. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили правоохранители.

Напомним, в сентябре под Киевом нашли автомобиль с телом мужчины внутри. Правоохранители обнаружили в салоне автомобиля труп мужчины возрастом около 50 лет, оружие и предсмертную записку.

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